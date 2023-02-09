Более 35% россиян назвали цветы подходящим подарком для мужчин

Более трети жителей России считает уместным дарение цветов мужчинам. На это указали результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.
Аналитики подчеркивают, что цветы считают неуместным подарком 33% респондентов, противоположного мнения придерживаются 36% россиян. При этом чаще всего в пользу таких подарков высказываются именно женщины. Сами же мужчины чаще всего высказываются против таких подарков, передает издание «Газета.Ru».
Самым уместным праздником для дарения цветов мужчинам признан юбилей или день рождения. Этот вариант набрал 41% голосов. Второе место заняла церемония вручения награды, третье — победа в соревновании. Каждый четвертый респондент считает, что цветы можно дарить мужчинам по случаю ухода на пенсию, а каждый пятый — в день профессионального праздника.