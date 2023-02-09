Более 35% россиян назвали цветы подходящим подарком для мужчин

Самым уместным праздником для дарения цветов мужчинам признан юбилей или день рождения. Этот вариант набрал 41% голосов. Второе место заняла церемония вручения награды, третье — победа в соревновании. Каждый четвертый респондент считает, что цветы можно дарить мужчинам по случаю ухода на пенсию, а каждый пятый — в день профессионального праздника.