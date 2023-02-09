Полиция Приморья задержала пять человек по подозрению в покушении на убийство

По версии следствия, преступная группа из пяти человек выследила 36-летнего жителя села Галенки и ночью обстреляла его машину из ружей. Тому удалось своевременно выскочить из машины и убежать в лес. Злоумышленники сожгли его автомобиль и скрылись, сообщает ИА PrimaMedia.