Полиция Приморья задержала пять человек по подозрению в покушении на убийство

Сотрудники УМВД России по Приморскому краю расследуют вооруженное нападение на машину хозяина полевого стана.
По версии следствия, преступная группа из пяти человек выследила 36-летнего жителя села Галенки и ночью обстреляла его машину из ружей. Тому удалось своевременно выскочить из машины и убежать в лес. Злоумышленники сожгли его автомобиль и скрылись, сообщает ИА PrimaMedia.
Тем не менее полиции удалось установить и задержать нападавших. Четверо из них ранее имели проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Выясняется мотивы противоправных действий обвиняемых.