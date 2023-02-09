Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полиция Приморья задержала пять человек по подозрению в покушении на убийство

Общество
Полиция Приморья задержала пять человек по подозрению в покушении на убийство

Сотрудники УМВД России по Приморскому краю расследуют вооруженное нападение на машину хозяина полевого стана.

По версии следствия, преступная группа из пяти человек выследила 36-летнего жителя села Галенки и ночью обстреляла его машину из ружей. Тому удалось своевременно выскочить из машины и убежать в лес. Злоумышленники сожгли его автомобиль и скрылись, сообщает ИА PrimaMedia.

Тем не менее полиции удалось установить и задержать нападавших. Четверо из них ранее имели проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Выясняется мотивы противоправных действий обвиняемых.
приморье покушение задержание
Военкоры ФАН
Лучшие в аду