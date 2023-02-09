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Сингапур вместо Казани примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году

Спорт
Сингапур вместо Казани примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года официально перенесен из Казани в Сингапур Об этом сообщает пресс-служба World Aquatics.

Казань уже принимала Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. Пока неизвестна формулировка, по которой соревнования, которые должны состояться через два с половиной года, официально перенесены в Сингапур.

Напомним, в программу Чемпионата мира по водным видам спорта входят шесть дисциплин. Спортсмены будут выяснять сильнейшего в плавании, водном поло, прыжках в воду, плавании в открытой воде, синхронном плавании и хай-дайвинге.
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