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Самый высокий водопад Крыма Учан-Су замерз из-за продолжительного похолодания

Общество
Самый высокий водопад Крыма Учан-Су замерз из-за продолжительного похолодания

Популярный у туристов и самый высокий водопад Крыма Учан-Су практически замерз. В регионе фиксируется продолжительное похолодание.

В центральной части водопада еще наблюдаются небольшие струйки воды. Однако его основная часть из-за минусовых температур превратилась в лед. Снимками на своем канале в Telegram поделилась глава администрации Ялты Янина Павленко.

Учан-Су расположен на одноименной реке на высоте 390 метров над уровнем моря. Высота самого водопада достигает более 98 метров.

Синоптики сообщают, что в ближайшее время в Крыму ожидается потепление. Температура воздуха в Ялте прогреется до +3 градусов.
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