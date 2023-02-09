Больше 70% россиян идут на подработку для увеличения дохода

Увеличить свой доход за счет подработки планируют 76%. Еще 24% видят в этом возможность для самореализации или возможность работать на себя. 18% процентов отметили, что на подработке хотят попробовать что-то новое, и еще столько же россиян признались, что ищут постоянную работу.