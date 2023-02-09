Больше 70% россиян идут на подработку для увеличения дохода

Большинство россиян ищут дополнительную работу для увеличения месячного дохода. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка».
Согласно исследованию, 40% россиян уже имеют дополнительный источник дохода. При этом мужчины ищут подработку в сфере ремонта и строительства, курьерских слуг, транспорте и логистике. Женщины чаще оказывают бухгалтерские услуги, а также подрабатывают в сферах торговли, ретейла, маркетинга и дизайна.
Увеличить свой доход за счет подработки планируют 76%. Еще 24% видят в этом возможность для самореализации или возможность работать на себя. 18% процентов отметили, что на подработке хотят попробовать что-то новое, и еще столько же россиян признались, что ищут постоянную работу.
При выборе подработки россияне полагаются на сумму выплат (65%), а также место ее нахождения (61%). Другими важными факторами для опрошенных являются условия труда и скорость выплат за проделанную работу, пишет «Газета.Ru».