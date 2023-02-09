Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ВС Белоруссии собираются принять на вооружение модернизированный танк Т-72БМ2

Армия
ВС Белоруссии собираются принять на вооружение модернизированный танк Т-72БМ2

Белорусская армия в 2023 году планирует принять на вооружение модернизированный танк Т-72БМ2.

С таким заявлением в интервью СМИ выступил первый замначальника вооружения белорусских ВС Андрей Федин. По его словам, в текущем году должны завершиться госиспытания тяжелой боевой машины.

«Будет принят на вооружение модернизированный на отечественных предприятиях танк Т-72БМ2», — сообщил он.

Отмечается, что обновленный Т-72 получил вспомогательную силовую установку, а также многоканальный прицел «Сосна-У» и новую динамическую защиту.
белоруссия армия танк т-72
Военкоры ФАН
Лучшие в аду