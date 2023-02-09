ФАН опроверг сообщения о вызванной для Бедроса Киркорова скорой помощи

Информация, что 90-летнему народному артисту России Бедросу Киркорову понадобилась скорая помощь, не соответствует действительности. Об этом ФАН рассказал источник, близкий к семье эстрадного певца.
По его словам, отцу короля отечественной поп-эстрады Филиппа Киркорова действительно стало плохо, однако скорую никто не вызывал. На дом к нему прибыл участковый врач.
«И да, у него бронхит. Естественно, к нему повышенное внимание — все-таки 90 лет человеку», — сообщил источник.
Ранее СМИ писали, что Киркоров-старший почувствовал себя плохо. По их данным, у певца наблюдалось затрудненное дыхание, а также низкое давление. Обследование показало в правом легком артиста скопление до литра жидкости, уточняли журналисты.