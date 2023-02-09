Россия призвала ОБСЕ оценить случаи применения ВСУ химического оружия

Глава делегации России также сообщил, что по данным Министерства обороны РФ, в настоящее время осуществляется перенос американских биологических лабораторий в Польшу и страны Прибалтики. Он отметил, что это только подтверждает справедливость озабоченности России провокационной деятельностью США и их союзников вблизи российских границ.