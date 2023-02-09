Россия призвала ОБСЕ оценить случаи применения ВСУ химического оружия

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва требует от государств ОБСЕ дать однозначную оценку фактам применения боевиками ВСУ химического оружия в боях под Артемовском и Соледаром.
На пленарном заседании Форума ОБСЕ по вопросам безопасности Гаврилов указал, что в результате применения украинскими боевиками химического оружия российские военные получают серьезные ожоги и отравления, передает ИА «Новороссия». Он также подчеркнул, что это отнюдь не единичные случаи. Напротив, такие факты стали носить систематический характер.
Глава делегации России также сообщил, что по данным Министерства обороны РФ, в настоящее время осуществляется перенос американских биологических лабораторий в Польшу и страны Прибалтики. Он отметил, что это только подтверждает справедливость озабоченности России провокационной деятельностью США и их союзников вблизи российских границ.