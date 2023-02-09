Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Кедми: во встречах Зеленского с лидерами ЕС "у каждого расписана своя роль"

Политика
Кедми: во встречах Зеленского с лидерами ЕС «у каждого расписана своя роль»

Поездка президента Украины Владимира Зеленского по странам Евросоюза не изменит ситуацию, уверен политолог Яков Кедми.

В эфире «Соловьев LIVE» эксперт разоблачил истинный смысл постановки с «европейским турне». По его мнению, у Запада уже есть план действий, а «гастроли» Зеленского по ЕС нужно лишь для поддержания интереса к украинской тематике.

«Сам факт его присутствия не играет роли – все уже спланировано и срежиссировано. Каждый играет свою роль. Все по сигналу аплодируют. Дешевое американское шоу, идущее то в одной, то в другой стране. Смысл – привлечь и держать в центре внимания эту проблему, пытаться ее раздувать», — рассказал Кедми.

По мнению политолога, НАТО данный момент не может остановить продвижение ВС России на Украине. Обещанные поставки вооружения, в том числе танков, растянутся минимум на год, поэтому западные страны могут попытаться выиграть время, инициировав мирные переговоры, заключил эксперт.
яков кедми нато Украина ЕС зеленский
Военкоры ФАН
Лучшие в аду