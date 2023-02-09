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Как церковь воспринимает атаки на русскую культуру, расскажут в «Патриоте»

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Как церковь воспринимает атаки на русскую культуру, расскажут в «Патриоте»

Запад начал атаку на все русское за границей, в том числе подверглась давлению русская православная церковь (РПЦ). Об этом заявил спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям министерства Геннадий Аскальдович.

Девятого февраля в России и во всем цивилизованном мире отмечают годовщину смерти великого русского писателя, Федора Михайловича Достоевского (он умер 9 февраля 1881 года).

Как церковь воспринимает атаки на русскую культуру? Чем важно для русской культуры творчество Достоевского? Есть ли противоречия между героями в картине мира Достоевского и идеалами христианства? Почему западная культура невозможна без России?

Эти и другие вопросы обсудит в медиацентре «Патриот» диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита») в медиацентре «Патриот» в рамках программы «Вертикаль».

Гостем программы станет филолог и литературовед Дмитрий Богач, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой цифровой дидактики Санкт-Петербургского радиотехнического колледжа.

Эфир состоится в четверг, 9 февраля, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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