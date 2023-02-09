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МИД Китая осудил Байдена за нарушение дипломатического этикета из-за слов о Си Цзиньпине

Политика
МИД Китая осудил Байдена за нарушение дипломатического этикета из-за слов о Си Цзиньпине

Китайское внешнеполитическое ведомство осудило нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена за нарушение дипломатического этикета из-за слов о председателе КНР Си Цзиньпине.

Таким образом министерство иностранных дел отреагировало на угрозы американского лидера на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.

«Высказывания американской стороны крайне безответственны, Пекин выражает острое недовольство и решительно выступает против этого», — указали в МИД.

Ранее сообщалось, что Правительству Китая придется сделать выбор в ситуации вокруг Украины. К такому выводу пришел госсекретарь США Энтони Блинкен.
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