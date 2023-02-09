Петербуржцев предупредили о штормовом ветре 10 февраля

Представители пресс-службы ведомства подчеркнули, что 10 февраля скорость ветра в Санкт-Петербурге увеличится до 20 метров в секунду. При этом в прибрежных районах города этот показатель может достигать 23 метров в секунду. Горожанам рекомендовано убрать хозяйственные вещи с балкона, поставить свои транспортные средства в гараж или припарковать их подальше от деревьев. Пешеходов также просят обходить шаткие строения, в том числе рекламные щиты.