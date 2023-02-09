Петербуржцев предупредили о штормовом ветре 10 февраля

Жителей Санкт-Петербурга ожидает резкое ухудшение погодных условий в пятницу, 10 февраля. Об этом заявили представители главного управления МЧС России по Петербургу. По их словам, в Северной столице ожидается усиление ветра.
Представители пресс-службы ведомства подчеркнули, что 10 февраля скорость ветра в Санкт-Петербурге увеличится до 20 метров в секунду. При этом в прибрежных районах города этот показатель может достигать 23 метров в секунду. Горожанам рекомендовано убрать хозяйственные вещи с балкона, поставить свои транспортные средства в гараж или припарковать их подальше от деревьев. Пешеходов также просят обходить шаткие строения, в том числе рекламные щиты.
Спасатели также поделились рекомендациями на случай образования гололедицы. Водителям советуют соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию, а также использовать шипованную резину.
С наступлением зимы жители Санкт-Петербурга стали чаще сталкиваться с образованием пробок на дорогах. Горожане жалуются, что из-за некачественной организации работ по очистке дорог от снега и льда со стороны команды губернатора Александра Беглова транспортная ситуация в городе ухудшилась.