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Bloomberg: Госдеп допустил отправку на Украину американских истребителей

Армия
Bloomberg: Госдеп допустил отправку на Украину американских истребителей

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен не исключает поставок на Украину американских истребителей, сообщает агентство Bloomberg.

По словам чиновника, сейчас в Вашингтоне идут дискуссии относительно такого шага, и Белый дом пока сопротивляется призывам, но ситуация может измениться.

«На каждом этапе пути, по мере того, как менялись потребности, менялось и то, что мы предоставили Украине. И совсем недавно это произошло с решением предоставить танки Abrams», — сказал Блинкен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским передачу Киеву истребительной авиации.
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