Bloomberg: Госдеп допустил отправку на Украину американских истребителей

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен не исключает поставок на Украину американских истребителей, сообщает агентство Bloomberg.
По словам чиновника, сейчас в Вашингтоне идут дискуссии относительно такого шага, и Белый дом пока сопротивляется призывам, но ситуация может измениться.
«На каждом этапе пути, по мере того, как менялись потребности, менялось и то, что мы предоставили Украине. И совсем недавно это произошло с решением предоставить танки Abrams», — сказал Блинкен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским передачу Киеву истребительной авиации.