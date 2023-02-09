Американский СПГ обходится Италии в пять раз дороже российского газа

Однако после введения антироссийских санкций поставки упали в два раза, и Италия начала искать других поставщиков. Среди таковых США, Азербайджан, Алжир, страны Северной Европы и другие. Правда, как отмечает Разов, от энергетического кризиса поставки из других государств Италию не спасли.