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Американский СПГ обходится Италии в пять раз дороже российского газа

Экономика
Американский СПГ обходится Италии в пять раз дороже российского газа

В попытках отказаться от газа из РФ итальянские власти покупают более дорогой американский СПГ. Однако ресурс из США в пять раз дороже российского трубопроводного, передает РИА Новости заявил посол РФ в Италии и Сан-Марино Сергей Разов.

Дипломат отметил, что российские поставки в Италию всегда были стабильными и масштабными. Доля газа из РФ на итальянском рынке составляла 30 млрд кубометров — 40% от всего потребляемого в стране ресурса.

Однако после введения антироссийских санкций поставки упали в два раза, и Италия начала искать других поставщиков. Среди таковых США, Азербайджан, Алжир, страны Северной Европы и другие. Правда, как отмечает Разов, от энергетического кризиса поставки из других государств Италию не спасли.
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