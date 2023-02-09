Пока у главы киевского режима Владимира Зеленского чес по метрополии, оставшиеся на Украине националисты расстреливают пленных, взятых на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации соседнего государства. К такому выводу пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова.