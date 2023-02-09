В Швеции не исключили поставку истребителей Украине

Швеция не исключает, что в будущем может передать боевую авиацию Украине, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.
Он подчеркнул, что в настоящее время Швеция находится в непростой ситуации из-за подачи заявки на членство в НАТО. При этом политик назвал «сложной балансировкой» ситуацию с поставками истребителей украинским военным.
«Я ничего не исключаю, но сейчас этот вопрос не актуален для шведской стороны», — объяснил Кристерссон.
Ранее сообщалось, что Британия вряд ли сможет передать Украине современные истребители, поскольку сама остро в них нуждается.