Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Швеции не исключили поставку истребителей Украине

Армия
В Швеции не исключили поставку истребителей Украине

Швеция не исключает, что в будущем может передать боевую авиацию Украине, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Он подчеркнул, что в настоящее время Швеция находится в непростой ситуации из-за подачи заявки на членство в НАТО. При этом политик назвал «сложной балансировкой» ситуацию с поставками истребителей украинским военным.

«Я ничего не исключаю, но сейчас этот вопрос не актуален для шведской стороны», — объяснил Кристерссон.

Ранее сообщалось, что Британия вряд ли сможет передать Украине современные истребители, поскольку сама остро в них нуждается.
швеция истребители Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду