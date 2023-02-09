Экономист Беляев спрогнозировал продолжение тренда на укрепление доллара

Курс доллара и евро в паре с рублем будет продолжать расти, полагает финансовый аналитик Михаил Беляев. Он представил свой прогноз в отношении валютного рынка в разговоре с «Лентой.ру».
Эксперт полагает, что рост курса мировой резервной валюты и валюты Евросоюза обусловлен восстановлением их экономик. При этом он указал на то, что последствия энергокризиса для Европы оказались легче, чем ожидалось.
Экономист предположил, что для фундаментальной стабилизации курса рубля российскому бизнесу необходимо вновь вернуться к экономическому росту. По мнению Беляева, государство должно дать бизнесу стимулы для самостоятельной активности.