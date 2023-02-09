Студенты ПсковГУ стали призерами всероссийского конкурса по фармакологии

Пресс-служба Псковского государственного университета (ПсковГУ) рассказала об успехе студентов вуза.
Всероссийский конкурс «Клиническая фармакология как междисциплинарная дисциплина», в котором приняли участие студенты старших курсов медицинских и фармацевтических вузов, прошел в Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, сообщает «Псковское агентство информации».
По данным пресс-службы ПсковГУ, псковские студенты, выдержав высокую конкуренцию со стороны представителей профильных медицинских вузов со всех российских регионов, сумели занять третье место.