Студенты ПсковГУ стали призерами всероссийского конкурса по фармакологии

Всероссийский конкурс «Клиническая фармакология как междисциплинарная дисциплина», в котором приняли участие студенты старших курсов медицинских и фармацевтических вузов, прошел в Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, сообщает «Псковское агентство информации».