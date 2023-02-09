Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Четыре человека погибли в результате землетрясения в Индонезии

Происшествия
Четыре человека погибли в результате землетрясения в Индонезии

Жертвами землетрясения в Индонезии стали четыре человека, сообщает Национальное агентство страны по противодействию стихийным бедствиям.

По имеющимся данным, в результате сейсмической активности погибли по меньшей мере четыре человека. Сведения о пострадавших уточняются.

Эпицентр подземных толчков находился в трех километрах от города Джаяпура. Повреждения получили здания больницы и мечети, один магазин оказался разрушен полностью. Местные власти рекомендуют жителям быть бдительными и соблюдать меры предосторожности из-за возможных афтершоков.

Ранее RT сообщал, что после серии мощных землетрясений в Турции двухлетний ребенок провел под завалами почти 80 часов и был найден живым.
индонезия землетрясение жертвы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду