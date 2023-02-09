Четыре человека погибли в результате землетрясения в Индонезии

Жертвами землетрясения в Индонезии стали четыре человека, сообщает Национальное агентство страны по противодействию стихийным бедствиям.
По имеющимся данным, в результате сейсмической активности погибли по меньшей мере четыре человека. Сведения о пострадавших уточняются.
Эпицентр подземных толчков находился в трех километрах от города Джаяпура. Повреждения получили здания больницы и мечети, один магазин оказался разрушен полностью. Местные власти рекомендуют жителям быть бдительными и соблюдать меры предосторожности из-за возможных афтершоков.
Ранее RT сообщал, что после серии мощных землетрясений в Турции двухлетний ребенок провел под завалами почти 80 часов и был найден живым.