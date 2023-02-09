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Эрдоган: число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 14014

Происшествия
Эрдоган: число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 14014

Число погибших в результате мощных землетрясений в Турции возросло до 14014, ранения получили 63794 человека, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее сообщалось, что жертвами стихийного бедствия в Турции стали 12873 человека. В стране объявили недельный траур, а в десяти пострадавших от сейсмической активности провинциях на три месяца ввели чрезвычайное положение.

Подземные толчки продолжаются уже несколько дней. По информации телеканала «360», 9 февраля в центральной части Турции зафиксировали очередное землетрясение магнитудой 4,9.
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