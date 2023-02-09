Самолеты Су-24МК ВВС Ирана получили на вооружение новые ракеты Asef

Ракеты большой дальности Asef появились на вооружении бомбардировщиков Су-24МК иранских ВВС, пишет Tasnim.
В публикации говорится, что оснащенные новыми крылатыми ракетами самолеты были показаны на открытии первой подземной базы ВВС Ирана «Огаб-44». По имеющейся информации, Asef имеет более мощную боевую часть, которая позволяет поражать тяжелую технику и сооружения.
Стоит добавить, что самолет Су-24МК является экспортным вариантом фронтового бомбардировщика Су-24М. Он способен нести до семи тысяч килограммов боевой нагрузки.