Самолеты Су-24МК ВВС Ирана получили на вооружение новые ракеты Asef

В публикации говорится, что оснащенные новыми крылатыми ракетами самолеты были показаны на открытии первой подземной базы ВВС Ирана «Огаб-44». По имеющейся информации, Asef имеет более мощную боевую часть, которая позволяет поражать тяжелую технику и сооружения.