Читатели немецкого издания Die Welt ожидают реакции правительства ФРГ на информацию о причастности США к диверсии на газопроводе между Россией и Германией.
Статья американского журналиста Сеймура Херша была опубликована 8 февраля. В ней подробно описывался процесс планирования спецслужбами США и осуществления взрыва на «Северных потоках». Как пишут немецкие читатели, причастность Вашингтона была очевидна с самого начала.
«Какие последствия будут? Санкции против Америки? Санкции против Норвегии? Что собирается делать наше правительство? Сидеть и молчать? Это не сработает, потому что люди видят, кто именно хочет нам навредить», — написал один из комментаторов.
Ранее публициста обвиняли в том, что в своей статье он ссылается на единственный источник информации. Также сообщалось о попытках бойкотировать статью Херша, несмотря на его авторитет и заслуги в области журналистики.