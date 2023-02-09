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Немцы ждут от Шольца реакции на разрушение «Северных потоков» Вашингтоном

Политика
Немцы ждут от Шольца реакции на разрушение «Северных потоков» Вашингтоном

Читатели немецкого издания Die Welt ожидают реакции правительства ФРГ на информацию о причастности США к диверсии на газопроводе между Россией и Германией.

Статья американского журналиста Сеймура Херша была опубликована 8 февраля. В ней подробно описывался процесс планирования спецслужбами США и осуществления взрыва на «Северных потоках». Как пишут немецкие читатели, причастность Вашингтона была очевидна с самого начала.

«Какие последствия будут? Санкции против Америки? Санкции против Норвегии? Что собирается делать наше правительство? Сидеть и молчать? Это не сработает, потому что люди видят, кто именно хочет нам навредить», — написал один из комментаторов.

Ранее публициста обвиняли в том, что в своей статье он ссылается на единственный источник информации. Также сообщалось о попытках бойкотировать статью Херша, несмотря на его авторитет и заслуги в области журналистики.
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