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Ольга Орлова назвала ошибкой внезапный уход Бузовой из «Дома-2»

Шоу-бизнес
Ольга Орлова назвала ошибкой внезапный уход Бузовой из «Дома-2»

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова высказалась о внезапном уходе своей коллеги Ольги Бузовой из реалити-шоу «Дом-2». Артистка назвала поведение звезды сцены ошибкой.

После решения ТНТ закрыть телестройку, как иначе называли программу, блогер призналась, что покидает проект. Бузова заявила, что должна идти дальше, и попросила поклонников «Дома-2» принять ее желание.

Однако Орлова в YouTube-шоу «Алена, блин!» отметила, что ее коллега покинула проект очень резко.

«Она ушла за день до первого эфира. В этом была ее ошибка. Понятно, что мы каждый можем принять решение пойти работать на другую работу, но как-то по-человечески заранее предупредить было можно. В этом была ее подстава», — заявила телеведущая.

Напомним, что после завершения проекта на ТНТ шоу начало выходить на канале «Ю». Соведущим Орловой стал бывший возлюбленный Бузовой, блогер Давид Манукян, известный как Дава.
орлова дом-2 телевидение
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