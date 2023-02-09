Ольга Орлова назвала ошибкой внезапный уход Бузовой из «Дома-2»

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова высказалась о внезапном уходе своей коллеги Ольги Бузовой из реалити-шоу «Дом-2». Артистка назвала поведение звезды сцены ошибкой.
После решения ТНТ закрыть телестройку, как иначе называли программу, блогер призналась, что покидает проект. Бузова заявила, что должна идти дальше, и попросила поклонников «Дома-2» принять ее желание.
Однако Орлова в YouTube-шоу «Алена, блин!» отметила, что ее коллега покинула проект очень резко.
«Она ушла за день до первого эфира. В этом была ее ошибка. Понятно, что мы каждый можем принять решение пойти работать на другую работу, но как-то по-человечески заранее предупредить было можно. В этом была ее подстава», — заявила телеведущая.
Напомним, что после завершения проекта на ТНТ шоу начало выходить на канале «Ю». Соведущим Орловой стал бывший возлюбленный Бузовой, блогер Давид Манукян, известный как Дава.