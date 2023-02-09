Сергей Лавров обсудил с главой МИД Судана подготовку к саммиту Россия — Африка

Ранее министр иностранных дел Судана Али ас-Садик в преддверии прибытия главы МИД России в Хартум заявил СМИ, что планирует разъяснить российской стороне о ходе политического процесса в республике. В частности, рассказать о реализации рамочного соглашения по передаче власти гражданским лицам, подписанного 5 декабря 2022 года.