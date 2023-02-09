Сергей Лавров обсудил с главой МИД Судана подготовку к саммиту Россия — Африка

Хартум, 9 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Судан в рамках турне по Африканскому континенту. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Российский дипломат встретился с коллегой Али ас-Садиком. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества, а также международные и региональные проблемы.
Главы МИД двух стран обменялись мнениями по поиску политико-дипломатических решений кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на Африканском континенте. Министры также уделили внимание подготовке второго саммита Россия — Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге.
Стоит добавить, что Сергей Лавров в рамках визита в Хартум встретится с главой Суверенного Совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммадом Хамданом Дагло. После переговоров ожидается совместное выступление на пресс-конференции.
Ранее министр иностранных дел Судана Али ас-Садик в преддверии прибытия главы МИД России в Хартум заявил СМИ, что планирует разъяснить российской стороне о ходе политического процесса в республике. В частности, рассказать о реализации рамочного соглашения по передаче власти гражданским лицам, подписанного 5 декабря 2022 года.