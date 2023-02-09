Новый металлургический завод появился в Кыштыме Челябинской области

В городе Кыштым Челябинской области начал работу новый металлургический завод. Предприятие будет производить импортозамещающую продукцию с испольованием передовых современных технологий
Новое металлургическое предприятие запущено пока в режиме опытно-промышленной эксплуатации. На полную проектную мощность завод выйдет в течение 2023 года, сообщает сетевое издание «Губерния — Южный Урал». В настоящее время на предприятии идет набор персонала. Всего будет создано 500 новых рабочих мест.
На заводе будет производиться сталь, а также готовая продукция из различных марок стали для горно-обогатительных комбинатов. Такие товары стали наиболее востребованными на российском рынке после ухода многих зарубежных поставщиков.
При строительстве и запуске завода особое внимание уделялось экологической безопасности. В частности, в производстве отливочных форм не будет применяться сера, а использованный ранее песок будет специальным образом очищаться и возвращаться в производственный процесс.