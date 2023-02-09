Новый металлургический завод появился в Кыштыме Челябинской области

Новое металлургическое предприятие запущено пока в режиме опытно-промышленной эксплуатации. На полную проектную мощность завод выйдет в течение 2023 года, сообщает сетевое издание «Губерния — Южный Урал». В настоящее время на предприятии идет набор персонала. Всего будет создано 500 новых рабочих мест.