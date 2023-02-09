В Подмосковье росгвардейцы спасли упавшего с моста в реку мальчика

Во время патрулирования территории прапорщик полиции Дмитрий Бакин и старший сержант Михаил Малышев заметили юношу, который махал им рукой и указывал на мост. Они поинтересовались, требуется ли гражданину помощь. Тогда молодой человек объяснил, что увидел момент падения ребенка в реку.