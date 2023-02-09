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В Подмосковье росгвардейцы спасли упавшего с моста в реку мальчика

Происшествия
В Подмосковье росгвардейцы спасли упавшего с моста в реку мальчика

Сотрудники Росгвардии спасли ребенка, упавшего с моста в реку. Инцидент произошел в подмосковной Дубне.

Во время патрулирования территории прапорщик полиции Дмитрий Бакин и старший сержант Михаил Малышев заметили юношу, который махал им рукой и указывал на мост. Они поинтересовались, требуется ли гражданину помощь. Тогда молодой человек объяснил, что увидел момент падения ребенка в реку.

Стражи порядка оперативно извлекли мальчика из холодной воды, доставили на берег и оказали первую помощь. После этого пострадавшего передали врачам, сейчас его жизни ничего не угрожает.
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