Президент РФ Владимир Путин является не просто «страшным сном фашистского отродья» в лице Запада и киевского режима с нацистским уклоном, а реальностью. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил руководитель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Политик таким образом отреагировал на слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, что мир без российского лидера якобы был бы лучше.
«Думаю, что для фашистского отродья в виде (президента Украины Владимира. — Прим. ред) Зеленского и министра обороны Германии несомненно! Путин — это их страшный сон! Но эти упыри должны осознать, что Путин — это не сон, это реальность. И Россия под его руководством обязательно вгонит в их сатанинскую нечисть святой меч возмездия! И чем больше они будут шипеть и гадить Русскому миру, тем глубже он будет вонзаться в их фашистскую пасть!» — сказал Вострецов.
Ранее бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон признал, что слова Владимира Путина о слабости Запада оказались правдивыми.