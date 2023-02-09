Президент РФ Владимир Путин является не просто «страшным сном фашистского отродья» в лице Запада и киевского режима с нацистским уклоном, а реальностью. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил руководитель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.