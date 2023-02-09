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Футболку Роналду продали на аукционе в помощь пострадавшим в Турции

Спорт
Футболку Роналду продали на аукционе в помощь пострадавшим в Турции

Футболка форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду была продана на аукционе в помощь пострадавшим в Турции. Всего удалось выручить около 200 тысяч евро.

Эту информацию подтвердил футболист национальной сборной Турции и итальянской «Аталанты» Мерих Демирал. Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Кроме этого, участие в аукционе приняли защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи и полузащитник «Ромы» Пауло Дибала. Их футболки ушли на аукционе за 50 тысяч евро.

Напомним, в начале текущей недели на юго-востоке Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение. Всего погибли более 14 тысяч человек. Еще около 60 тысяч пострадали.
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