Следственный комитет РФ назвал размер зарплаты западных наемников на Украине

Зарплата западного наемника на Украине составляет от тридцати до ста тысяч гривен. Такой информацией поделились в пресс-службе СК РФ в четверг, 9 февраля, сообщает РИА Новости.
Эта сумма в переводе на рубли составляет от 60 до 195 тысяч рублей. Следственный комитет также указал на нарушение международных норм, запрещающих участие наемников в боевых действиях.
Российские специалисты помимо этого установили, что украинская сторона вербует, обучает и организует участие наемников в боевых действиях. Ведомство РФ на основе собранных доказательств предъявит заочные обвинения причастным лицам.