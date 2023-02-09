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Следственный комитет РФ назвал размер зарплаты западных наемников на Украине

Экономика
Следственный комитет РФ назвал размер зарплаты западных наемников на Украине

Зарплата западного наемника на Украине составляет от тридцати до ста тысяч гривен. Такой информацией поделились в пресс-службе СК РФ в четверг, 9 февраля, сообщает РИА Новости.

Эта сумма в переводе на рубли составляет от 60 до 195 тысяч рублей. Следственный комитет также указал на нарушение международных норм, запрещающих участие наемников в боевых действиях.

Российские специалисты помимо этого установили, что украинская сторона вербует, обучает и организует участие наемников в боевых действиях. Ведомство РФ на основе собранных доказательств предъявит заочные обвинения причастным лицам.
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