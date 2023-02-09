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Игумен Марк назвал три главные ошибки во время празднования Масленицы

Общество
Игумен Марк назвал три главные ошибки во время празднования Масленицы

Самые распространенные грехи, в которые впадают даже религиозные люди во время празднования Масленицы, перечислил настоятель сызранского храма иконы Феодоровской Божьей Матери игумен Марк.

Священник отметил, что Масленица представляет собой древний языческий праздник, который символизируют встречу весны. По словам игумена, к православию это торжество не имеет никакого отношения. Среди основных ошибок во время празднования Масленицы он назвал безудержное веселье, обжорство и чрезмерное употребление алкоголя.

Игумен Марк напомнил, что РПЦ не единожды осуждала проведение на Масленицу популярных забав, в том числе кулачных боев, переодевания животных, выступления скоморохов и сжигания чучела.
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