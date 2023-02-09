Игумен Марк назвал три главные ошибки во время празднования Масленицы

Священник отметил, что Масленица представляет собой древний языческий праздник, который символизируют встречу весны. По словам игумена, к православию это торжество не имеет никакого отношения. Среди основных ошибок во время празднования Масленицы он назвал безудержное веселье, обжорство и чрезмерное употребление алкоголя.