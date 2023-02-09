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Посол Келин: Британия закупает вооружение для поставок Украине в третьих странах

Армия
Посол Келин: Британия закупает вооружение для поставок Украине в третьих странах

Власти Британии закупают вооружение в третьих странах, чтобы потом передать его Украине, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат напомнил, что Британия занимает второе место в НАТО по части оказания военной помощи Украине. По его словам, России известно, в каких странах британская сторона закупает оружие и технику для поставок Киеву.

«Здесь процветает такая ошибочная концепция, которая называется "поставка танков — путь к миру". Это глубокое заблуждение», — объяснил он.

Келин добавил, что накачка ВСУ западным вооружением может привести лишь к эскалации украинского конфликта.
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