Украинский хлебный завод переименует батон Потемкинский в Гетманский

Представители хлебозавода подчеркнули, что батон Потемкинский переименуют в Гетманский. По их словам, в настоящее время проводятся работы по изменению названия батона, в том числе и связанные с упаковкой товара. Дата поступления батона Гетманский в магазины остается неизвестной.