Украинский хлебный завод переименует батон Потемкинский в Гетманский

Одесский хлебный завод №4 принял решение переименовать батон Потемкинский, названный в честь русского государственного деятеля Григория Потемкина-Таврического. Об этом представители предприятия заявили на своей странице в социальных сетях.
Представители хлебозавода подчеркнули, что батон Потемкинский переименуют в Гетманский. По их словам, в настоящее время проводятся работы по изменению названия батона, в том числе и связанные с упаковкой товара. Дата поступления батона Гетманский в магазины остается неизвестной.
Отмечается, что власти Украины с 2022 года усилили проведение кампании по «декоммунизации», в рамках которой уничтожаются памятники, посвященные российским деятелям науки и культуры, политикам и военачальникам. К концу декабря 2022 года на Украине демонтировали 28 памятников Александру Пугкину и 4 памятника Александру Суворову.