Академик РАН Айламазян: трансплантация матки трансгендерным женщинам — это абсурд

К западным специалистам подключились и левые активисты, которые настаивают на том, что трансгендерные женщины должны иметь равные с биологически рожденными женщинами права на то, чтобы забеременеть и родить. В случае запрета операций по пересадке матки трансгендерами, это будет считаться дискриминацией.