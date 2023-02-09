Академик РАН Айламазян: трансплантация матки трансгендерным женщинам — это абсурд

Эксперты в области фертильности совместно со специалистами по трансплантации утверждают, что трансгендерные женщины якобы смогут родить. По их убеждениям, благодаря «огромному» научному прорыву по пересадки матки биологически рожденный мужчина «в ближайшем будущем» получит шанс выносить ребенка.
Директор Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им Д.О.Отта Российской академии медицинских наук, академик РАН, Эдуард Айламазян в беседе с ФАН выразил обратную точку зрения. По его словам, подобные процедуры уже давно неактуальны даже для женщин.
«Уже активно используются высокие технологии в области экстракорпорального оплодотворения (ЭКО — прим. ред.), поэтому от этой идеи давно отказались. Иммунологические процессы очень сложные и матке будет довольно трудно прижиться», — отметил эксперт.
Британская газета «Daily Mail» в эксклюзивной статье объяснила принцип самой идеи трансплантации. Предлагается использовать биологический материал от умерших женщин или доноров, которые решили удалить свои собственные репродуктивные органы в связи с операцией по смене пола и превращению в мужчину.
Айламазян подчеркнул, что похожие опыты проводились, но безуспешно. Никто среди женщин с пересаженной маткой не родил.
«А в отношении мужчин, я считаю, это абсурд. Можно сколько угодно экспериментировать — эффекта не будет. Это противоречит самой физиологии мужчин, даже прошедших операцию по смене пола, поскольку в основе лежит нервно-гормональная регуляция, которая совершенно отличается от женской. Да, сделать из мужчины женщину можно, но это все равно будет ненормально. Против природы не пойдешь», — уверен собеседник ФАН.
К западным специалистам подключились и левые активисты, которые настаивают на том, что трансгендерные женщины должны иметь равные с биологически рожденными женщинами права на то, чтобы забеременеть и родить. В случае запрета операций по пересадке матки трансгендерами, это будет считаться дискриминацией.
«Такой подход необходимо запрещать на уровне этического комитета, потому что медицинскую этику никто не отменял. О какой дискриминации тут может идти речь? Это не нарушение прав человека, а нарушения правил природы. С точки зрения знаний анатомий, пересадить матку мужчине невозможно», — заключил академик.
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