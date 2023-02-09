Полицейские привлекли к ответственности отца двух потерявшихся под Волгоградом детей

Как пишет vlg.aif.ru, 43-летний гражданин оставил маленьких сыновей без присмотра. Мальчики пяти и восьми лет утром 7 февраля отправились на рыбалку. По пути к водному объекту «рыбаки» замерзли и сбились с дороги. Старший из детей смог дозвониться сожительнице отца, которая в свою очередь сообщила о происшествии в полицию. Мальчиков вскоре нашли и отвезли в медучреждение, где медики установили у братьев переохлаждение и обморожение конечностей.