Полицейские привлекли к ответственности отца двух потерявшихся под Волгоградом детей

Правоохранители составили административный протокол на жителя Михайловского района, дети которого накануне потерялись. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Как пишет vlg.aif.ru, 43-летний гражданин оставил маленьких сыновей без присмотра. Мальчики пяти и восьми лет утром 7 февраля отправились на рыбалку. По пути к водному объекту «рыбаки» замерзли и сбились с дороги. Старший из детей смог дозвониться сожительнице отца, которая в свою очередь сообщила о происшествии в полицию. Мальчиков вскоре нашли и отвезли в медучреждение, где медики установили у братьев переохлаждение и обморожение конечностей.
По словам правоохранителей, кроме оформления административного протокола по ст. 5.35 КоАП РФ в отношении отца, был поднят вопрос о лишении его родительских прав. Мать мальчиков уже лишена родительских прав. Отец находится на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, не трудоустроен и злоупотребляет спиртным.