Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Замглавы МИД Рябков анонсировал скорую публикацию новой концепции внешней политики РФ

Политика
Замглавы МИД Рябков анонсировал скорую публикацию новой концепции внешней политики РФ

Обновленная концепция внешней политики РФ будет опубликована в ближайшее время, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Свое заявление дипломат сделал в четверг 9 февраля во время пресс-конференции.

«В ближайшее время, как мы ожидаем, будет опубликована обновленная концепция внешней политики РФ. Она действительно новая, с новой подачей целого ряда подходов и элементов», — сообщил он.

При разработке нового документа будут учитываться положения стратегической концепции НАТО до 2030 года. Об этом ранее рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Согласно новой доктрине, Россия и Китай являются основными угрозами Альянсу.
россия концепция внешней политики нато
Военкоры ФАН
Лучшие в аду