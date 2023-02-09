Замглавы МИД Рябков анонсировал скорую публикацию новой концепции внешней политики РФ

Обновленная концепция внешней политики РФ будет опубликована в ближайшее время, рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Свое заявление дипломат сделал в четверг 9 февраля во время пресс-конференции.
«В ближайшее время, как мы ожидаем, будет опубликована обновленная концепция внешней политики РФ. Она действительно новая, с новой подачей целого ряда подходов и элементов», — сообщил он.
При разработке нового документа будут учитываться положения стратегической концепции НАТО до 2030 года. Об этом ранее рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Согласно новой доктрине, Россия и Китай являются основными угрозами Альянсу.