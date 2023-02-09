ФСБ предотвратила покушение на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова

Сотрудники российских спецслужб сообщили о предотвращении покушения на бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.
По данным источника, осенью прошлого года члены диверсионно-разведывательной группы по заданию украинской разведки должны были совершить нападение на Прозорова.
Напомним, в 2019 году он просел в Москве пресс-конференцию, где рассказал о реальном положении дел и работе в ведомстве.
Один из задержанных диверсантов указал на схрон, где находились самодельная взрывчатка и гранаты. Все это было заранее подготовлено для совершения теракта против Прозорова