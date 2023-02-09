Певица Ольга Орлова рассказала о неудачных попытках зачать второго ребенка

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в начале февраля вновь стала матерью. Как призналась певица, на пути к появлению на свет второго ребенка у нее возникло немало преград.
Орлова не стала скрывать, что беременность далась ей далеко не с первого раза — неудачных попыток зачать ребенка, по словам певицы, было много.
«Я не могла выносить. Не хочу озвучивать, сколько раз [были выкидыши]. Не хочу, потому что я тебе потом скажу, по секрету. Но я не хочу, чтобы девчонки, которые не могут этого пока достичь, чтобы они теряли надежду», — сказала она в YouTube-шоу «Алена, блин!» журналистки Алены Жигаловой.
Говоря о насмешках в социальных сетях и подозрениях в фейковой беременности, исполнительница песни «А я люблю женатого» отметила, что ей было больно все это читать. Однако результатом Орлова осталась довольна.