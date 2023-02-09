Польша объявила о закрытии границы с Белоруссией в Бобровниках

На своей странице в социальной сети Twitter глава ведомства Мариуш Каминьский подчеркнул, что решение о закрытии пограничного перехода принято исходя из интересов безопасности Польши. По его словам, переход будет закрыт с 10 февраля и до дальнейшего уведомления.