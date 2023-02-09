Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Польша объявила о закрытии границы с Белоруссией в Бобровниках

Общество
Польша объявила о закрытии границы с Белоруссией в Бобровниках

Власти Польши приняли решение о закрытии международного пограничного перехода с Белоруссией, расположенного в Бобровниках. Об этом заявили представители министерства внутренних дел страны.

На своей странице в социальной сети Twitter глава ведомства Мариуш Каминьский подчеркнул, что решение о закрытии пограничного перехода принято исходя из интересов безопасности Польши. По его словам, переход будет закрыт с 10 февраля и до дальнейшего уведомления.

Как сообщалось ранее, власти Польши планируют построить забор на границе с Калининградской областью. Он будет оснащен камерами видеонаблюдения и различными датчиками, которые будут работать в круглосуточном режиме.
граница польша белоруссия бобровники
Военкоры ФАН
Лучшие в аду