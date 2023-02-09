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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе употребления домашнего варенья

Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе употребления домашнего варенья

Приготовленное в домашних условиях варенье без использования химических добавок защищает от многих болезней, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве обратили внимание на пользу малинового варенья при простудах, гриппе и ангине. Эта ягода вдобавок обладает жаропонижающим свойством за счет содержания салициловой кислоты.

Рекордсменом по содержанию аскорбиновой и фруктовых кислот Роспотребнадзор назвал смородиновое варенье. Его рекомендуется есть для поддержания иммунитета зимой и осенью, а также для укрепления сосудов. Особенно полезным такое варенье окажется для людей, слизистые оболочки которых склонны к кровоточивости.

Противовоспалительными свойствами, подчеркивают в ведомстве, обладает вишневое варенье. Его употребление повысит уровень гемоглобина в крови и поддержит работу сердечной мышцы.
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