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Захарова задала Моравецкому неприятный вопрос после слов о «победе над Россией»

Политика
Захарова задала Моравецкому неприятный вопрос после слов о «победе над Россией»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что «победа над Россией» является смыслом жизни Евросоюза и Варшавы.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, злоба главы польского правительства работает на поражение Варшавы. Своим мнением она поделилась на личной странице в Telegram.

«Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости?» — задала Захарова Моравецкому неприятный вопрос.

И то, и другое являются частью дикой ненависти, констатировала представитель Министерства иностранных дел России. А она саморазрушительна, как известно, подытожила Захарова.
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