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Рособоронэкспорт впервые представит на международной выставке БПЛА «Орлан-30»

Армия
Рособоронэкспорт впервые представит на международной выставке БПЛА «Орлан-30»

Рособоронэкспорт впервые представит за рубежом новейший российский беспилотник «Орлан-30», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что новый разведывательный БПЛА будет участвовать в выставке Aero India 2023, которая пройдет с 13 по 17 февраля в индийском городе Бангалор. Отмечается, что там также будут показаны российские беспилотники «Орион-Э» и «Орлан-10Е».

По имеющейся информации, всего на стенде Рособоронэкспорта можно будет увидеть около 200 образцов вооружения и военной техники. В частности, участникам покажут перспективный истребитель Су-57Э и тактический самолет Checkmate.
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