Рособоронэкспорт впервые представит на международной выставке БПЛА «Орлан-30»

Рособоронэкспорт впервые представит за рубежом новейший российский беспилотник «Орлан-30», говорится в сообщении пресс-службы компании.
Отмечается, что новый разведывательный БПЛА будет участвовать в выставке Aero India 2023, которая пройдет с 13 по 17 февраля в индийском городе Бангалор. Отмечается, что там также будут показаны российские беспилотники «Орион-Э» и «Орлан-10Е».
По имеющейся информации, всего на стенде Рособоронэкспорта можно будет увидеть около 200 образцов вооружения и военной техники. В частности, участникам покажут перспективный истребитель Су-57Э и тактический самолет Checkmate.