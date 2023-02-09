Рособоронэкспорт впервые представит на международной выставке БПЛА «Орлан-30»

Отмечается, что новый разведывательный БПЛА будет участвовать в выставке Aero India 2023, которая пройдет с 13 по 17 февраля в индийском городе Бангалор. Отмечается, что там также будут показаны российские беспилотники «Орион-Э» и «Орлан-10Е».