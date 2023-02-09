Военный эксперт объяснил, почему российские «Торы» теперь смогут эффективнее бороться с «Хаймарсами»

Напомним, как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, российским ученым за короткий срок необходимо обеспечить технологический суверенитет страны, для чего в ближайшем будущем России предстоит создать критически важные разработки. «На новый уровень нужно вывести разработки в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в создании лекарств и новых материалов. Все это нужно делать на опережение, интенсивно заниматься созданием собственных, уникальных конкурентных решений в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и в области безопасности. И здесь требуется действовать нелинейно», — сообщил Путин. По его мнению, Россия имеет для этого все возможности, а также фундамент для научных исследований.