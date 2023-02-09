Военный эксперт объяснил, почему российские «Торы» теперь смогут эффективнее бороться с «Хаймарсами»

Ижевский электромеханический завод «Купол» доработал зенитный ракетный комплекс «Тор», чтобы повысить эффективность в борьбе со снарядами HIMARS. Об этом заявил накануне замглавного конструктора предприятия Илья Рыков. Как сообщил по этому поводу ФАН военный эксперт Алексей Анпилогов, российским инженерам необходимо не только повышать эффективность систем ПВО, но и срочно наращивать их выпуск.
По словам замглавного конструктора предприятия «Купол» Ильи Рыкова, теперь со снарядами американской РСЗО можно бороться гораздо успешнее, так как «были проведены некоторые доработки, позволяющие вести работу по целям более мощно».
Напомним, «Тор» — это ЗРК малой дальности, которая позволяет прикрывать первые эшелоны сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет. В составе системы «Тор» находится 16 зенитных ракет вертикального старта, с дальностью поражения до 12 километров и высотным диапазоном до 10 километров.
Несколько десятков американских РСЗО HIMARS были переданы Украине в течение 2022-года, сейчас они считаются наиболее эффективными средствами поражения наземных целей. Наведение реактивных снарядов РСЗО HIMARS осуществляется при помощи систем GPS, что повышает точность их попадания.
Как сообщил по этому поводу ФАН военный эксперт, директор аналитического центра «Основание» Алексей Анпилогов, уникальным является уже сам факт того, что российские ракетчики научились сбивать снаряды от HIMARS, чего на Западе не умеют в принципе.
«Нужно понимать, что 100-процентной эффективности ни одна из созданных человеком систем ПВО не имеет. У каждой системы ПВО есть свой «коэффициент поражения» — некое количество ракет, необходимых для того, чтобы гарантированно поразить цель. В целом, вся работа противовоздушной обороны против ракетно-бомбовых ударов — это «противостояние щита и меча», в котором одна из сторон постоянно усиливается, — указал военный аналитик. — К сожалению, любая система ПВО пропускает какую-то часть ракет противника, это связано с тем, что любую ЗРС или ЗРК можно просто «перегрузить», одновременно выпустив большое количество целей, в том числе ложных. В этом случае система просто расстреляет свой боекомплект, и не сможет эффективно бороться с угрозой с воздуха».
Поэтому повышение эффективности работы каждой ракеты ПВО на какие-то проценты — это не только борьба за каждое попадание, но и за то, чтобы система переходила в «режим насыщения» гораздо позже, указал он.
«Если российским ученым удается поднять коэффициент поражения с 0,5 до 0, 75, то они фактически в полтора раза увеличивают количество наших ракет — на то же количество целей. То есть, российские инженеры, совершенствуя ЗРК «Тор», серьезно увеличивают количество поражаемых ею воздушных целей до момента «насыщения» системы, — подчеркнул Анпилогов. — Сейчас у российских сил есть две системы — ЗРК «Тор» и ЗРПК «Панцирь», которым ранее удавалось успешно поражать снаряды от американской «Хаймарс». При этом наши ракетчики постоянно совершенствовали свою работу. Так, в том же Херсоне, в первые недели обстрелов города из «Хаймарсов», наша ПВО пропускала до 50% ракет противника. А уже в ноябре 2022-го, когда наши войска оставляли правобережье Херсонщины, российским ракетчикам удавалось сбивать над переправой через Днепр до 100% управляемых американских снарядов. Все они были либо перехвачены, либо отведены в сторону от цели. Есть даже видео такой ювелирной работы наших ракетчиков».
По словам Анпилогова, российские системы ПВО «Тор» и «Панцирь» уникальны уже тем, что оказались способны сбивать американские реактивные снаряды.
«Дело в том, что западные системы ПВО в основном опираются на самолеты-истребители, и предназначены для борьбы с куда менее скоростными крылатыми ракетами. Поэтому задача борьбы с реактивными снарядами от «Хаймарсов», которые двигаются с околозвуковой скоростью, на Западе даже не ставилась. То, что сейчас делают российские «Панцири» и «Торы» на Украине, западные системы не могут делать в принципе», — сообщил Анпилогов.
Помимо повышения точности и эффективности работы российских систем ПВО, крайне важен вопрос насыщения ими нашей армии в достаточном количестве, считает аналитик.
«Любую систему ПВО, какая бы она ни была разветвленная, противник может «перегрузить». Кроме того, Запад предоставляет Украине все более дальнобойные системы — вроде планирующих бомб GLSDB, дальность полета которых до 150 километров. Все это увеличивает нагрузку на нашу систему ПВО, так как поражаемая площадь становится ощутимо больше. При этом западные планирующие бомбы могут «прятаться» от зенитных ракет в складках местности, и борьба с ними требует большего количества установок. Это — основной вызов, который встает перед нашими ракетчиками», — сообщил Анпилогов ФАН.
Кроме того, в российских войсках ПВО тоже есть объективные потери, потому что противник постоянно охотится на наши «Торы» и «Панцири», напомнил эксперт.
«Наконец, свою роль играет и огромная протяженность линии фронта, которую нужно прикрывать. Поэтому российским предприятиям ВПК важно как можно скорее выйти на максимальные объемы производства систем ПВО. Нашей армии сейчас, как никогда, нужны не только «Торы» и «Панцири», но и «Буки», и С-400 — то есть, все элементы комплекса российского наземного «зонтика» ПВО. Как сообщал ранее президент Владимир Путин, «мы делаем сейчас ракет больше, чем весь остальной мир», и этот темп необходимо поддерживать. Думаю, с течением времени наши силы ПВО будут совершенствоваться и насыщаться. И, в конечном итоге, нам удастся создать единый «непробиваемый купол» не только над самой Россией, но и над ее новыми территориями».
Напомним, как заявил накануне президент РФ Владимир Путин, российским ученым за короткий срок необходимо обеспечить технологический суверенитет страны, для чего в ближайшем будущем России предстоит создать критически важные разработки. «На новый уровень нужно вывести разработки в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в создании лекарств и новых материалов. Все это нужно делать на опережение, интенсивно заниматься созданием собственных, уникальных конкурентных решений в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и в области безопасности. И здесь требуется действовать нелинейно», — сообщил Путин. По его мнению, Россия имеет для этого все возможности, а также фундамент для научных исследований.