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«Татнефть» получила разрешение ФАС на покупку шинного бизнеса Nokian Tyres в России

Экономика
«Татнефть» получила разрешение ФАС на покупку шинного бизнеса Nokian Tyres в России

Федеральная антимонопольная служба дала разрешение «Татнефти» на приобретение шинного бизнеса Nokian Tyres в России, передает «Интерфакс».

Сообщается, что одобрено три ходатайства «Татнефти» на покупку долей в уставных капиталах трех организаций: ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина».

Если на сделку распространяется указ президента России Владимира Путина «Об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами» №618, то она может быть реализована только после одобрения правительственной комиссии, отметили в антимонопольном ведомстве.

Напомним, о продаже российских активов Nokian Tyresь стало известно в октябре 2022 года.
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