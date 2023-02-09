«Татнефть» получила разрешение ФАС на покупку шинного бизнеса Nokian Tyres в России

Федеральная антимонопольная служба дала разрешение «Татнефти» на приобретение шинного бизнеса Nokian Tyres в России, передает «Интерфакс».
Сообщается, что одобрено три ходатайства «Татнефти» на покупку долей в уставных капиталах трех организаций: ООО «Нокиан Тайерс», ООО «Хакка Инвест» и ООО «Нокиан Шина».
Если на сделку распространяется указ президента России Владимира Путина «Об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами» №618, то она может быть реализована только после одобрения правительственной комиссии, отметили в антимонопольном ведомстве.
Напомним, о продаже российских активов Nokian Tyresь стало известно в октябре 2022 года.