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Сиделка Бедроса Киркорова вызвала артисту скорую помощь из-за ухудшения самочувствия

Общество
Сиделка Бедроса Киркорова вызвала артисту скорую помощь из-за ухудшения самочувствия

Народному артисту России Бедросу Киркорову, 90-летнему отцу короля отечественной поп-эстрады Филиппу Киркорову, потребовалась срочная медицинская помощь.

Как сообщает Telegram-канал Mash, артист почувствовал себя плохо: Киркоров-старший с трудом дышал, и у него упало давление. Сиделка певца приняла решение вызвать «скорую».

Врач-терапевт диагностировал у звездного пациента бронхит. Симптомы недуга не проходят уже второй день. Сиделка отметила, что последнее проведенное ему обследование показало, что в правом легком отца Киркорова скопилось до литра жидкости.
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