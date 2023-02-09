МИД России предупредил США о последствиях после расследования терактов на «Северных потоках»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о расследовании американского журналиста Сеймура Херша по поводу терактов на газопроводах «Северный поток».
Замглавы внешнеполитического ведомства предупредил официальный Вашингтон о последствиях после статьи журналиста из США, в которой выясняется причастность Белого дома к подрывам. Об этом Рябков рассказал в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.
«По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали», — указал замминистра.
Ранее сообщалось, что события вокруг газопроводов «Северный поток» являются беспрецедентными. К такому выводу пришел российский министр иностранных дел Сергей Лавров.