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МИД России предупредил США о последствиях после расследования терактов на «Северных потоках»

Политика
МИД России предупредил США о последствиях после расследования терактов на «Северных потоках»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о расследовании американского журналиста Сеймура Херша по поводу терактов на газопроводах «Северный поток».

Замглавы внешнеполитического ведомства предупредил официальный Вашингтон о последствиях после статьи журналиста из США, в которой выясняется причастность Белого дома к подрывам. Об этом Рябков рассказал в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.

«По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали», — указал замминистра.

Ранее сообщалось, что события вокруг газопроводов «Северный поток» являются беспрецедентными. К такому выводу пришел российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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