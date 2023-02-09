Моравецкий: Польша не будет первой отправлять истребители Украине

Варшава готова отправить Киеву истребители, однако не станет этого делать «в первых рядах». Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Он отметил, что первыми должны передать боевые самолеты Украине те страны, у которых этих истребителей больше всего.
«Наша позиция здесь однозначная. Мы можем действовать только и исключительно в рамках НАТО. Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители», — заявил министр.
Моравецкий добавил, что сейчас у Польши наблюдается дефицит боевых самолетов, поэтому они уже заказали новые F-35, а ставить под угрозу безопасность страны польское правительство не намерено.