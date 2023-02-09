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Моравецкий: Польша не будет первой отправлять истребители Украине

Армия
Моравецкий: Польша не будет первой отправлять истребители Украине

Варшава готова отправить Киеву истребители, однако не станет этого делать «в первых рядах». Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что первыми должны передать боевые самолеты Украине те страны, у которых этих истребителей больше всего.

«Наша позиция здесь однозначная. Мы можем действовать только и исключительно в рамках НАТО. Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители», — заявил министр.

Моравецкий добавил, что сейчас у Польши наблюдается дефицит боевых самолетов, поэтому они уже заказали новые F-35, а ставить под угрозу безопасность страны польское правительство не намерено.
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