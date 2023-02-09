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Посол в Греции Маслов усомнился в возможности полного разрыва отношений Москвы с Афинами

Политика
Посол в Греции Маслов усомнился в возможности полного разрыва отношений Москвы с Афинами

Полный разрыв отношений пока не угрожает России и Греции, несмотря на остановку сотрудничества по всем направлениям, считает посол РФ в Афинах Андрей Маслов.

Как сообщил дипломат, после начала СВО греческая сторона прервала отношения с Москвой несмотря на прежний высокий уровень взаимодействия.

«На сегодня сохраняются лишь рабочие контакты с МИД Греции. Риск полного разрыва двусторонних отношений при этом не просматривается», — отметил он.

По мнению Маслова, сотрудникам российских дипломатических миссий в европейских странах сейчас приходится работать в непростых условиях. Западные лидеры сейчас ведут борьбу с Москвой по всем направлениям, и движет ими «слепая ненависть к России», уверен дипломат.
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