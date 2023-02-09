Посол в Греции Маслов усомнился в возможности полного разрыва отношений Москвы с Афинами

По мнению Маслова, сотрудникам российских дипломатических миссий в европейских странах сейчас приходится работать в непростых условиях. Западные лидеры сейчас ведут борьбу с Москвой по всем направлениям, и движет ими «слепая ненависть к России», уверен дипломат.