Politico: американские системы ПВО могут не справиться с баллистическими ракетами КНДР

Соединенные Штаты располагают недостаточным количеством средств ПВО, чтобы перехватить северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты, сообщает Politico.
Аналитики американского издания напомнили, что у Пентагона имеется только 44 наземных комплекса противовоздушной обороны, способных нейтрализовать вражескую ракету на подлете.
«Если предположить, что на северокорейском оружии могут разместиться четыре боеголовки, вполне возможно, что Пхеньян сможет выпустить по США больше боеголовок, чем у США есть перехватчиков», — сказано в статье.
При этом авторы обратили внимание на прошедший ранее в Пхеньяне парад в честь 75-летия основания Корейской народной армии. На мероприятии было представлено не менее десяти баллистических ракет.
В издании добавили, что Совет национальной безопасности США пока не комментировал предположения журналистов.