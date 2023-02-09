Рост чистой прибыли Сбербанка на 9,8% зафиксировали в январе

Крупная кредитная организация Сбербанк нарастила свою чистую прибыль в январе текущего года. Этот показатель по итогам месяца оказался на 9,8% выше в годовом исчислении. Специалисты говорят, что такая тенденция объясняется сдержанным ростом затрат и устойчивым качеством кредитного портфеля.