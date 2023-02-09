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Рост чистой прибыли Сбербанка на 9,8% зафиксировали в январе

Экономика
Рост чистой прибыли Сбербанка на 9,8% зафиксировали в январе

Крупная кредитная организация Сбербанк нарастила свою чистую прибыль в январе текущего года. Этот показатель по итогам месяца оказался на 9,8% выше в годовом исчислении. Специалисты говорят, что такая тенденция объясняется сдержанным ростом затрат и устойчивым качеством кредитного портфеля.

Годовая прибыль сбербанка в 2022 году упала на 76%. Причинами такой динамики стали запрет на использование SWIFT и принудительное закрытие большинства операций организации в Европе. При этом в январе тенденция изменилась.

Компания сообщила о повышении чистого комиссионного дохода в январе. По информации организации его объем достиг 45,6 млрд рублей.
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