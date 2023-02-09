Рост чистой прибыли Сбербанка на 9,8% зафиксировали в январе

Крупная кредитная организация Сбербанк нарастила свою чистую прибыль в январе текущего года. Этот показатель по итогам месяца оказался на 9,8% выше в годовом исчислении. Специалисты говорят, что такая тенденция объясняется сдержанным ростом затрат и устойчивым качеством кредитного портфеля.
Годовая прибыль сбербанка в 2022 году упала на 76%. Причинами такой динамики стали запрет на использование SWIFT и принудительное закрытие большинства операций организации в Европе. При этом в январе тенденция изменилась.
Компания сообщила о повышении чистого комиссионного дохода в январе. По информации организации его объем достиг 45,6 млрд рублей.