Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Австралии заявили о суверенных правах страны на будущие атомные подлодки

Армия
В Австралии заявили о суверенных правах страны на будущие атомные подлодки

Подлодки, которые построят в рамках партнерства AUKUS, будут в полном суверенном распоряжении Австралии.

С таким заявлением выступил глава австралийского минобороны Ричард Марлз. По его словам, атомные субмарины будут задействованы в национальных интересах Австралии сразу после поднятия на них флага страны.

«Важно сохранить полноправность на применение всех наших средств, включая будущие подводные лодки», — объяснил Марлз.

Он добавил, что США, Британия и Австралия имеют определенные обязательства в рамках партнерства AUKUS и они должны выполняться.
подлодки австралия Минобороны
Военкоры ФАН
Лучшие в аду