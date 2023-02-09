В Австралии заявили о суверенных правах страны на будущие атомные подлодки

Подлодки, которые построят в рамках партнерства AUKUS, будут в полном суверенном распоряжении Австралии.
С таким заявлением выступил глава австралийского минобороны Ричард Марлз. По его словам, атомные субмарины будут задействованы в национальных интересах Австралии сразу после поднятия на них флага страны.
«Важно сохранить полноправность на применение всех наших средств, включая будущие подводные лодки», — объяснил Марлз.
Он добавил, что США, Британия и Австралия имеют определенные обязательства в рамках партнерства AUKUS и они должны выполняться.